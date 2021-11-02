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Минздрав пересмотрел сроки вступления в силу новых правил выдачи медсправок водителям

Новости. Общество
16:07, 02 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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﻿﻿Минздрав России планирует отложить вступление в силу новых правил выдачи медицинских справок для водителей на 1 марта 2022 года.

Как сообщает Lenta.ru, о планах министерства говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Последняя версия проекта приказа ведомства предусматривает с 1 января проведение лабораторных исследований в отношении групп риска среди водителей. В эти группы могут входить водители с клиническими признаками наркологической зависимости, а также те, кто получил водительское удостоверение после окончания срока его лишения.

Информация о нововведениях, которая появилась в ноябре 2019 года, вызвала ажиотаж среди водителей. Отмечалось, что стоимость медицинской справки после принятия новых правил может вырасти. Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.

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