Минздрав предложил бесплатно выдавать лекарства россиянам

Жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом в поликлинике, пациенты смогут получить бесплатно или со скидкой.

Такие предложения готовит Минздрав России. Новая система лекарственного обеспечения может вступить в силу уже в 2022 году, пишет "РГ".

Сейчас бесплатные лекарства получают только льготники: инвалиды, больные некоторыми заболеваниями (например, диабетом), дети до трех лет. Благодаря новой системе с существенной скидкой (а в некоторых случаях - полностью бесплатно) медикаменты будут получать и остальные граждане, нуждающиеся в длительном лечении.

Как отмечает издание, сразу полного возмещения для всех граждан и по всем видам заболеваний не будет. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала об одном из вариантов: больным после дорогих операций на сердце и сосудах необходимо принимать препараты, препятствующие образованию тромбов. В противном случае - слишком высок риск осложнений и смерти. "Пилот" по обеспечению лекарствами таких больных проводился в Омске. А в Кирове таблетки выдавали профилактически: гипертоникам, для контроля за давлением. И в том, и в другом случае смертность от сосудистых катастроф уменьшилась, снизилось количество вызовов "скорой".

Также на недавнем совещании в ведомстве обсуждались и другие варианты. Среди них — бесплатные лекарства для детей до 14 лет или до достижения ими совершеннолетия.

По данным "РГ", сейчас россиянин в среднем оставляет в аптеке за год около семи тысяч рублей. - в пересчете на все население это 1 трлн рублей. В пересчете на все население это порядка 1 трлн рублей. Сейчас общие траты на лекарства для больниц и льготников втрое меньше — около 380 млрд рублей.