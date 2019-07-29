Подписаться
Новости. Общество
20:40, 29 Июля 2019
фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

Минздрав предложил давать премии врачам, обнаружившим рак при диспансеризации

Загрузка...

Если диагноз подтвердится, выплата составит 1 тыс. рублей.

Минздрав РФ предлагает выделять из федерального бюджета дополнительную премию врачам за выявление рака у пациентов, проходящих диспансеризацию или профосмотр. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного Минздравом и опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

"Межбюджетные трансферты будут являться источником финансового обеспечения на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения и (или) диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (диспансеризация, профилактические медицинские осмотры)", - говорится в пояснительной записке.

За каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден, планируется платить 1 тыс. рублей - 500 рублей ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации и 500 рублей остальному медперсоналу.

"По предварительной оценке, исходя из прогнозного количества впервые выявленных случаев онкологических заболеваний (злокачественных новообразований), объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2020-2022 годах составит 1,2 млрд рублей ежегодно", - сказано в пояснении.
Согласно проекту постановления, правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2019-07-29 23:38:03
Платить надо за вылеченного больного, а не за выявленное заболевание.
Мизантроп
2019-07-29 20:55:26
Когда онкомаркеры станут бесплатными? Горите в аду, черти!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке
23.07.2019, 21:48
Пожарные эвакуировали из гипермаркета в Петрозаводске 214 человек
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии

Аналитика

26.07.2019 13:19
Обществоведение
Лицензия как знак качества
Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи.
Когда регионами руководят менеджеры 7
25.07.2019 09:56
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы 2
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Вся аналитика

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»