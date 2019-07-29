Минздрав предложил давать премии врачам, обнаружившим рак при диспансеризации

Если диагноз подтвердится, выплата составит 1 тыс. рублей.

Минздрав РФ предлагает выделять из федерального бюджета дополнительную премию врачам за выявление рака у пациентов, проходящих диспансеризацию или профосмотр. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного Минздравом и опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

"Межбюджетные трансферты будут являться источником финансового обеспечения на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения и (или) диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (диспансеризация, профилактические медицинские осмотры)", - говорится в пояснительной записке.

За каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден, планируется платить 1 тыс. рублей - 500 рублей ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации и 500 рублей остальному медперсоналу.

"По предварительной оценке, исходя из прогнозного количества впервые выявленных случаев онкологических заболеваний (злокачественных новообразований), объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2020-2022 годах составит 1,2 млрд рублей ежегодно", - сказано в пояснении.

Согласно проекту постановления, правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года.