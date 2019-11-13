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Новости. Общество
22:00, 13 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Минздрав рассказал о показателях здорового образа жизни

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Употребление достаточного количества овощей и фруктов, физическая активность и отказ от курения являются показателями здорового раза жизни.

Об этом рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина, пишет издание "РИА Новости".

"Что такое здоровый образ жизни? Ведь это такое аморфное понятие. Кто такой, кто ведет здоровый образ жизни? Наши эксперты во главе с известнейшим профессором Шальновой Светланой Анатольевной... вывели основные пять показателей, которые составляют здоровый образ жизни, с помощью математики", – рассказала Драпкина на I всероссийской научно-практической конференции "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

По ее словам, показателем с самым высоким коэффициентом оказался отказ от курения. Также в перечень показателей вошло употребление достаточного количества овощей и фруктов и отсутствие привычки пересаливать пищу при норме менее пяти грамм соли в сутки.

Показателем здорового образа жизни также является физическая активность, которая может включать ходьбу в обычном темпе не менее часа в день, а также отказ от злоупотребления алкоголем.

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