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Минздрав рассказал о разработке новых правил медосмотра водителей

Новости. Общество
21:05, 30 Июля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай, пишет издание "РИА Новости".

Проект нововведений подготовили в Минздраве. Согласно новому порядку, автомобилистам для получения медицинской справки нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старые условия получения справок сохранятся до 2021 года.
 
"Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта", – рассказал Салагай.

Собеседник агентства подчеркнул, что новые инициативы и методики должны оказаться максимально доступными для регионов. Работу над ними в ведомстве планируют завершить до конца года.

Минздрав России собирался поменять порядок обязательного медицинского освидетельствования действующих и потенциальных водителей с 2019 года. В планах ведомства увеличить объем исследований.

Намерения чиновников вызвали ажиотаж среди автомобилистов: предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к появлению очередей в наркологических и психоневрологических диспансерах, где получают справку.

Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" решил отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и провести дополнительный анализ методов тестирования.

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