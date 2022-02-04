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Минздрав разрешил выдавать QR-коды по результатам теста на антитела

Новости. Общество
00:10, 09 Февраля 2022
фото: © Эрик Романенко/ТАСС

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С 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела.

Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

«В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», — говорится в документе.

Данный пункт предусматривал ранее, что «Медицинский сертификат о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» формируется в автоматическом режиме на основании сведений, внесенных в информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) либо о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

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