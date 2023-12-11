Минздрав РФ зарегистрировал обновленный «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от ковида «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом.

Препарат имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.



«Минздрав России зарегистрировал вакцину „Спутник Лайт“ для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом. Антигенный состав был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ им. Гамалеи. Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что завершается государственный контроль качества первых серий «Спутника Лайт» в лабораториях Росздравнадзора. Регистрация позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.