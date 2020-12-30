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Минздрав: травмпункт в центре Петрозаводска работает круглосуточно

Новости. Общество
15:00, 31 Декабря 2020
фото: Минздрав Республики Карелия / ВК
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Министерство здравоохранения республики сообщает, что петрозаводский травмпункт отремонтирован и работает круглосуточно.

В травматологическом пункте больницы скорой медицинской помощи, расположенном на ул. Антикайнена, 3 в Петрозаводске, завершён один из этапов капитального ремонта. Об этом информирует региональный Минздрав.

Сообщается, в частности, что отремонтированы врачебные кабинеты, гипсовая, рентгенкабинет, регистратура, гардероб, коридор, входная зона. Во входной зоне установлен пандус для маломобильных пациентов. Ранее уже была отремонтирована операционная. Закуплена функциональная мебель, которая поступит в конце января.

На ремонт травматологического пункта было выделено 7 млн рублей. В травмпункте установили цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет врачу оперативно посмотреть снимки на компьютере, и, соответственно, принять большее число пациентов.

С 30 декабря обращаться в травмпункт за помощью жители города могут круглосуточно, сообщили в Минздраве.

В БСМП заявляют, что штат учреждения будет увеличен. Сейчас мобилизованы силы работающих сотрудников травматологического пункта, пришли на помощь травматологи стационара, поликлиник. Вернулись доктора, которые ранее ушли работать в другие лечебные учреждения.

В планах – ремонт помещений на втором этаже и ещё одной лестницы, а также фасада. Ремонтные работы планируется провести весной-летом, в менее травмоопасный период, утверждают в Минздраве.

Ранее сообщалось, сколько больниц, поликлиник и ФАПов было закрыто в Карелии за пять лет.

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