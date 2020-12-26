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Стало известно, сколько больниц, поликлиник и ФАПов было закрыто в Карелии за пять лет

Новости. Общество
14:53, 27 Декабря 2020
фото: Илья Тимин, Минздрав Карелии
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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов о том, как в республике уничтожалась медицина.

В интервью нашему изданию депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов рассказал, почему считает необходимым увеличение расходов на медицину, которая уничтожалась все последние годы. Многое из того, о чем говорил Евгений Ульянов, ранее никто не озвучивал.

- Основной этап оптимизации здравоохранения в Карелии приходится на период с 2012 по 2017 год, - рассказал Евгений Ульянов. - Это время правления в республике губернатора Александра Худилайнена, министром здравоохранения при котором была Валентина Улич. Добавлю, что все делалось с одобрения Законодательного собрания, то есть, чтобы вы понимали, – депутаты от "Единой России", многие из которых избрались на новый срок и до сих пор сидят в парламенте, - в этом тоже участвовали. То есть в равной степени с правительством ответственны за развал карельского здравоохранения.

До проведения той оптимизации в Карелии насчитывалось 50 учреждений здравоохранения, включая муниципальные. Активно сокращать их начали с 2012 года, причем не скрывалось, что основной целью было, как они говорили, «исключение неэффективных затрат медицинских организаций».

За пять "худилайненовских" лет в Карелии закрыли две крупные районные больницы, одну большую поликлинику в Петрозаводске -  соединили вместе поликлиники №1 и №5, и восемь ФАПов в районах, чтобы оптимизировать их расходы. Всего в тот период было ликвидировано 16 ФАПов, их закрывали, в основном, из-за неудовлетворительного состояния зданий, - никто ими не занимался, деньги в ремонт и оборудование власти не вкладывали. К тому же, они считали, что ФАП – это неэффективно.

То есть, по сути, жителей Карелии, особенно в районах, лишили главного – первичной медико-санитарной помощи. Но и это еще не все. В результате оптимизации в республике количество коек в круглосуточных стационарах было сокращено почти на треть.  Официальные цифры такие: количество коек сократилось с 2012 по 2017 год на 1704 единицы - с 6002 до 4298 коек, то есть на 28,4 процента.

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Комментарии

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Вася
2020-12-27 16:08:09
Читать противно,счас побегут как крысы с тонущего корабля,все на бабку Валю свалят,когда он сбежит в Израиль.
Гость
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