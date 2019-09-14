Минздрав заявил о штатном режиме работы "скорой" в Петрозаводске накануне забастовки врачей

Служба скорой медицинской помощи Петрозаводска работает в штатном режиме, сообщает министерство здравоохранения Карелии.

"Петрозаводская станция скорой помощи работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Татьяна Смолинова, ежедневно анализируются данные о работе подразделения за сутки, информация за неделю доступна на сайте БСМП.

Отмечается, что, по данным за 1-9 сентября, среднее количество вызовов за сутки составило 240. Ежедневно на линию выходят 18-19 бригад, работают пять диспетчеров. Средняя нагрузка на бригаду за смену – 12 часов (6-8 вызовов в сутки).

Среднее время доезда бригады при оказании экстренной медицинской помощи не превышает 20 минут, уточняют в министерстве.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 сентября, более полусотни фельдшеров и водителей скорой помощи Петрозаводска начнут "итальянскую забастовку", отказавшись от изматывающих переработок. Акция протеста медиков может привести к задержкам выездов скорой, считают работники БСМП.

К "итальянской забастовке" в Петрозаводске подключились 39 фельдшеров и 37 водителей. Об этом заявила фельдшер петрозаводской станции скорой помощи Ольга Чайка, занимающая пост председателя первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие". Она пояснила, что в общей сложности на станции БСМП Петрозаводска трудятся чуть более сотни фельдшеров и примерно такое же число водителей. С 15 сентября участники забастовки откажутся от переработок и будут работать строго на ставку. Таким способом сотрудники станции решили выступить против низких зарплат и экстремальной перегруженности на работе.