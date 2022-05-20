Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал планы Финляндии вступить в Североатлантический Альянс.

Артур Парфенчиков заявил, что соседство с Финляндией, которая планирует вступить в НАТО, обязывает власти Карелии проявить внимание к социально-экономическому развитию и вопросам межнационального согласия в республике.

«Северо-Запад остается территорией стабильного межэтнического согласия. Сегодня об этом говорил полномочный представитель президента Александр Гуцан. Более того, 78,5 процента жителей округа положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране. Причем в Карелии этот показатель за последнее время вырос. Но мы понимаем, что мир меняется — вот и наши соседи планируют вступить в НАТО. А значит, Карелия будет граничить со страной Североатлантического военного альянса. Это потребует особого внимания и к социально-экономическому развитию нашего приграничного региона, и к вопросам межнационального согласия. Сегодня они как никогда важны», — заявил Парфенчиков, подводя итоги федерального совещания-семинара по государственной национальной политике.