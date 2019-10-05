Мирошник и Боднарчук поздравили педагогов с Днем учителя

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук опубликовали совместное поздравление учителей.

"Столица Карелии активно развивается, растет ее население, появляются новые районы. Безусловно, должна развиваться и система муниципального образования. Каждый год возрастают требования к организации образовательного процесса. Помимо педагогического мастерства учителя должны уметь оперировать современными средствами, форматами и методиками обучения. Сохраняя лучшие традиции педагогической школы, наши учителя разрабатывают и внедряют новые образовательные технологии, способствуют широкому распространению успешного опыта и знаний", - говорится в тексте поздравления.

"Сегодня поздравления принимают более 1800 учителей 38 петрозаводских школ и ветераны педагогического труда, передавшие свой опыт и мудрость молодым коллегам. Дорогие учителя, желаем вам счастья и здоровья, семейного благополучия, больших творческих и профессиональных успехов!", - заявляют городские власти.