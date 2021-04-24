Мирошник написала письма городам-побратимам Петрозаводска

Ирина Мирошник направила поздравительные письма побратимам карельской столицы, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Ирина Мирошник направила письма 12 городам-побратимам: Алитус, Эчмиадзин, Тюбинген, Нойбранденбург, Нарва, Брест, Ла-Рошель, Дулут, Йоэнсуу, Варкаус, Умео, Мо-и-Рана.

«Наши города установили дружеские связи с целью всестороннего сотрудничества, обмена опытом, сохранения и укрепления мира. Уверена, что благодаря нашим общим усилиям деловые отношения в экономической, социальной и культурной сферах найдут дальнейшее развитие, а дружба с каждым годом будет только укрепляться», — заявила она.

В последнее воскресенье апреля отмечается Всемирный день породненных городов. Праздник установлен по решению Всемирной федерации породнённых городов, основанной в 1957 году, пояснили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее в Петрозаводске демонтировали памятный знак «Дерево дружбы» ради установки на его месте стелы воинской слвы. «Дерево Дружбы», символизирующее дружбу народов, перенесли на новое место.