Реклама на сайте
Прислать новость
«Золотая клетка»: бывшая домработница Пугачевой и Киркорова рассказала, как ей работалось у звезд 1
24.04.2021 21:40
Уроженка Карелии приняла участие в игре «Поле чудес» (ВИДЕО) 5
24.04.2021 13:43
В трех регионах России за сутки не выявлено случаев заболевания коронавирусом 2
24.04.2021 12:13
Артисты из Карелии привезли в Калмыкию «Голомяное пламя» (ВИДЕО) 18
24.04.2021 15:37
Жанна Агузарова появилась на публике и всех удивила 1
24.04.2021 20:40
В Петрозаводске торжественно открыли «Вахту Памяти» (ФОТО) 1
24.04.2021 15:13
В Карелию идет снегопад
24.04.2021 15:43

Мирошник написала письма городам-побратимам Петрозаводска

Новости. Общество
09:11, 25 Апреля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
Загрузка...

Ирина Мирошник направила поздравительные письма побратимам карельской столицы, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Ирина Мирошник направила письма 12 городам-побратимам: Алитус, Эчмиадзин, Тюбинген, Нойбранденбург, Нарва, Брест, Ла-Рошель, Дулут, Йоэнсуу, Варкаус, Умео, Мо-и-Рана.

«Наши города установили дружеские связи с целью всестороннего сотрудничества, обмена опытом, сохранения и укрепления мира. Уверена, что благодаря нашим общим усилиям деловые отношения в экономической, социальной и культурной сферах найдут дальнейшее развитие, а дружба с каждым годом будет только укрепляться», — заявила она.

В последнее воскресенье апреля отмечается Всемирный день породненных городов. Праздник установлен по решению Всемирной федерации породнённых городов, основанной в 1957 году, пояснили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее в Петрозаводске демонтировали памятный знак «Дерево дружбы» ради установки на его месте стелы воинской слвы. «Дерево Дружбы», символизирующее дружбу народов, перенесли на новое место. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-25 10:07:30
Не надо с недружественными иметь отношения.
кир2
2021-04-25 10:38:24
udo, надо дружить , но не всяким пройдохам .
Димон
2021-04-25 09:57:08
Чиновник был практически ни о чём .
Протестун
2021-04-25 09:57:05
Сегодня навальненок на модерации. Очередной воскресный хозяин сайт пока взрослые отдыхают :)
Саныч
2021-04-25 09:24:57
Резюме отправила?)
Leopol'd
2021-04-25 10:36:37
Саныч, не возьмут. ПетрГУ диплом там не признают, тем более ее опыт работы чиновником там не нужен.
Off
2021-04-25 11:09:27
Leopol'd, Она вообще лишних полгода не сидит ... Видимо активно сотрудничает с кем надо .. :)
театральный критик
2021-04-25 11:03:22
Leopol'dишка, твоя ширшина с дипломом местечкового пединститута вообще нигде не справляется. В очередной раз с работы выгнали. Совпадение ? Не думаю
врунофф
2021-04-25 10:12:51
Саныч, ширшина лично возила в Ла Рошель :) Взяли только в олонец
dimchik19725
2021-04-25 09:41:31
Саныч, :)))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 3
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»