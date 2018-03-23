Мирошник объяснила острую нехватку мест в школах Петрозаводска

По оценке мэра Петрозаводска, дефицит мест в учебных заведениях столицы связан с большим миграционным потоком жителей из глубинки.

"У нас проблема дефицита мест в школах очень актуальна и остра, потому что рождаемость в городе Петрозаводске в течение ряда лет стабильна. А вместе с тем, очередь в школы и детские сады растет. Мы связываем это с большими миграционными процессами из Республики Карелия",- заявила Ирина Мирошник на сессии Петросовета.

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