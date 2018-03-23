Мирошник объяснила острую нехватку мест в школах Петрозаводска

По теме
Загрузка...
По оценке мэра Петрозаводска, дефицит мест в учебных заведениях столицы связан с большим миграционным потоком жителей из глубинки.
"У нас проблема дефицита мест в школах очень актуальна и остра, потому что рождаемость в городе Петрозаводске в течение ряда лет стабильна. А вместе с тем, очередь в школы и детские сады растет. Мы связываем это с большими миграционными процессами из Республики Карелия",- заявила Ирина Мирошник на сессии Петросовета.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
18.03.2018, 09:05
20.03.2018, 16:21
19.03.2018, 10:22
20.03.2018, 10:05
17.03.2018, 10:32
22.03.2018, 10:44
Аналитика
22.03.2018 10:16
Тема недели
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
21.03.2018 16:32
20.03.2018 15:47
18.03.2018 16:39
16.03.2018 15:40
Чтиво
21.03.2018 15:14
Без политики
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
20.03.2018 16:47
19.03.2018 13:09
07.03.2018 13:27
Медиа
Сегодня 14:29
Опрос
Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?
Комментарии