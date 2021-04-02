Мирошник объяснила, почему мэрия отказалась от ремонта ряда участков набережной Петрозаводска

Администрация Петрозаводска решила не проводить косметический ремонт ряда участков набережной Онежского озера в ожидании серьезной реконструкции.

Об этом сообщила в интервью телеканалу "Ника плюс" глава города Ирина Мирошник.

"Если мы ремонтировали набережную, то мы намеренно обходили участки, которые нуждаются в капитальной реконструкции и в хорошем проекте. Работа над этим проектом уже началась... Косметика по другим частям была возможна, и мы ее выполнили, а далее предстоит серьезное берегоукрепление нашей набережной и, возможно, ее продолжение. Такие амбициозные планы мы видим на перспективу", - пояснила Мирошник.