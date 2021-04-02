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Мирошник объяснила, почему мэрия отказалась от ремонта ряда участков набережной Петрозаводска

Новости. Общество
16:16, 03 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Администрация Петрозаводска решила не проводить косметический ремонт ряда участков набережной Онежского озера в ожидании серьезной реконструкции.

Об этом сообщила в интервью телеканалу "Ника плюс" глава города Ирина Мирошник.

"Если мы ремонтировали набережную, то мы намеренно обходили участки, которые нуждаются в капитальной реконструкции и в хорошем проекте. Работа над этим проектом уже началась... Косметика по другим частям была возможна, и мы ее выполнили, а далее предстоит серьезное берегоукрепление нашей набережной и, возможно, ее продолжение. Такие амбициозные планы мы видим на перспективу", - пояснила Мирошник.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Kon
2021-04-03 17:06:31
Это из разряда амбициозных проектов для лета.
А зимой улицы/дворы чистить надо. Тут уж не до амбиций.
Гость
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