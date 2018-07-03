Мирошник объяснила требование убрать "Олонию" с Невского: ларек большой, ассортимент не тот

Владелец не демонтировал в срок павильон "Олония", установленный на проспекте Невского. Мэрия Петрозаводска намерена обратиться в суд.

Ранее городская администрация сообщила, что павильон, расположенный у дома №30 по проспекту Невского, должен быть демонтирован его владельцем в срок до 28 июня. Речь идет о павильоне сети "Олония". Ларек был установлен около полугода назад и стоит до сих пор.

На сегодняшней встрече с журналистами глава карельской столицы Ирина Мирошник сообщила, что мэрии "в судебном порядке придется реагировать на эту ситуацию". Она также рассказала, почему власти добиваются сноса павильона.

"Есть претензии в части ассортимента: он не соблюдается от заявленного. И кроме того, отклонение от размеров павильона - лишние метры площади, - сказала Ирина Мирошник. - По поводу метров, получается, что мы незаконно распоряжаемся муниципальной землей. Здесь нарушение очевидно".