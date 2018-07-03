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Новости. Общество
14:43, 03 Июля 2018

Мирошник объяснила требование убрать "Олонию" с Невского: ларек большой, ассортимент не тот

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Владелец не демонтировал в срок павильон "Олония", установленный на проспекте Невского. Мэрия Петрозаводска намерена обратиться в суд.

Ранее городская администрация сообщила, что павильон, расположенный у дома №30 по проспекту Невского, должен быть демонтирован его владельцем в срок до 28 июня. Речь идет о павильоне сети "Олония". Ларек был установлен около полугода назад и стоит до сих пор.

На сегодняшней встрече с журналистами глава карельской столицы Ирина Мирошник сообщила, что мэрии "в судебном порядке придется реагировать на эту ситуацию". Она также рассказала, почему власти добиваются сноса павильона.

"Есть претензии в части ассортимента: он не соблюдается от заявленного. И кроме того, отклонение от размеров павильона - лишние метры площади, - сказала Ирина Мирошник. - По поводу метров, получается, что мы незаконно распоряжаемся муниципальной землей. Здесь нарушение очевидно".

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Комментарии

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Горожанин
2018-07-03 16:24:50
Ассортимент как раз тот, который я и мои знакомые покупаем! Выживают конкурента сетевикам
тетка
2018-07-03 16:23:18
Ну да, пусть лучше пустырь будет, чем павильон с доброкачественной продукцией - это позиция мэрии.Обещали ведь на этом месте сельхозрынок открыть, одно пустословие у вас, позор.
Кирюха непутёвый
2018-07-03 16:05:52
Может не платят Банда
чукам ????????????????????????????????????
Leopol'd
2018-07-03 15:58:03
Странно. За детским миром стоит новый жилой дом. Залез на частную и муниципальную землю. Не беспокоит. Пассаж аналогично. А беспокоит ларек, который очень нравится жителям.
кир
2018-07-03 16:15:19
Leopol'd, в том доме известные богатеи квартиры купили в собственность, им всё мало. Теперь один из них банкротится по-нарошке, чтобы деньги сохранить.
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