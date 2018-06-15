Мэрия потребовала снести павильон сети "Олония" в Петрозаводске

Владельцу торгового павильона на проспекте Александра Невского необходимо снести его до 28 июня, сообщает мэрия.

По мнению властей, павильон расположен у дома №30 по проспекту Невского, самовольно.

"Администрация предлагает владельцу самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта (торговый павильон), расположенного в районе дома №30 по пр. Невского, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков произвести демонтаж указанного объекта в срок до 28.06.2018", - говорится в сообщении администрации.

В разговоре с корреспондентом "Столице на Онего" представитель мэрии сообщил, что речь идет о павильоне сети "Олония". Ларек был установлен около полугода назад.

В феврале глава Петрозаводска раскритиковала появившийся у дома 30 по проспекту Невского павильон. Речь о нем зашла, когда Ирина Мирошник объясняла журналистам, почему решила подать заявку на благоустройство близлежащей территории (в доме 30 по Невского расположена скандальная пристройка "Невский пассаж", сноса которой жильцы добиваются уже много лет). Мирошник рассказала, что подала заявку, когда узнала, что на остановке возле "Невского пассажа" появился большой павильон, якобы согласованный главным архитектором Петрозаводска. Эта должность в конце 2017 года была упразднена.

"Меня на этот шаг побудил тот момент, который я вскрыла после деятельности главного архитектора Петрозаводска, что там, оказывается, согласован ларек, большой павильон, на проспекте Невского. С его точки зрения – это к вопросу субъективизма и узурпации власти – на проспекте Ленина ларьки могут появляться, на проспекте Невского… Он посчитал это возможным. А я считаю это совершенно неправильным. У нас не так много проспектов в Петрозаводске, и они должны быть освобождены от павильонов, тем более (если они стоят) прямо посреди пешеходной части. Мало того, что людям "Невский пассаж" доставляет столько лет неудобства, так теперь его еще перегородили огромным павильоном! Поэтому я вернула на рассмотрение в комитет экономики все схемы нестационарных торговых объектов", - отметила она.

Ситуацию с установкой ларька на остановке у "Невского пассажа" Мирошник охарактеризовала тогда как "крайне возмутительную".