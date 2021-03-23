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Мирошник перечислила территории Петрозаводска, где пройдет благоустройство

Новости. Общество
07:15, 24 Марта 2021
фото: пресс-служба Администрации Петрозаводска
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, как власти и горожане реализуют проект "Комфортная городская среда".

Она назвала несколько территорий, по поводу которых уже принято решение о благоустройстве.

"Мы провели большую работу по определению территорий 2021 года еще в прошлом году. Петрозаводчане достаточно активно голосовали за выбор мест благоустройства на платформе "Активный горожанин". Определены семь территорий. Это подходы к городской поликлинике №1, к детской городской поликлинике №1, это Машезерский сквер и Сортавальский бульвар, это любимый горожанами каток "Луми", дорожка в сквере Каменный бор, пляж Пески", - сказала глава города.

Подробнее о том, что думает мэр о планах по благоустройству города, читайте в статье "Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан".

 

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