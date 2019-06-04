Мирошник: Подрядчики лучше переждут ненастье, чем будут раздражать жителей города

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала журналистам, почему подрядчик не будет проводить ремонт дорог в дождливую погоду.

В Петрозаводске 3 июня Ирина Мирошник провела выездное совещание по ремонту дорог города. Как сообщила глава города, контракт стоимостью 331 млн рублей выиграла фирма из Санкт-Петербурга «АБЗ-Дорстрой», которая 1 июня уже начала фрезеровку асфальта на Комсомольском проспекте. Все работы по ремонту дорог планируется завершить к 30 сентября.

"Но этот срок взят с запасом, - пояснила Ирина Мирошник, - чтобы в дождь не укладывать асфальт, чтобы соблюдать все правила. Рассчитываем, что к середине августа все работы будут выполнены".

На вопрос журналистов, можно все-таки класть асфальт в дождливую погоду или нельзя, Ирина Мирошник пояснила: "Технологии укладки асфальта и при низких температурах, и в дождь существуют, но при этом качество асфальтобетонной смеси и технологии укладки должны быть особенными. Учитывая, что ментально жители города не готовы к таким современным технологиям, подрядчики лучше переждут ненастье, чем будут раздражать жителей города, поэтому компания "АБЗ-Дорстрой" будет стараться работать в ясную погоду, без дождя".

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта будут отремонтированы 15 улиц Петрозаводска, на сэкономленные на торгах 60 млн рублей дополнительно возможно проведение ремонтных дорожных работ еще на улице Университетской и Шуйском шоссе.

В Петрозаводске проходит текущий ремонт дорог и ямочный, также проводится проектирование мостов, нуждающихся в ремонте.



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