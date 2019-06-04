Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:50, 04 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Мирошник: Подрядчики лучше переждут ненастье, чем будут раздражать жителей города

Загрузка...

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала журналистам, почему подрядчик не будет проводить ремонт дорог в дождливую погоду.

В Петрозаводске 3 июня Ирина Мирошник провела выездное совещание по ремонту дорог города. Как сообщила глава города, контракт стоимостью 331 млн рублей выиграла фирма из Санкт-Петербурга «АБЗ-Дорстрой», которая 1 июня уже начала фрезеровку асфальта на Комсомольском проспекте. Все работы по ремонту дорог планируется завершить к 30 сентября.

"Но этот срок взят с запасом, - пояснила Ирина Мирошник, - чтобы в дождь не укладывать асфальт, чтобы соблюдать все правила. Рассчитываем, что к середине августа все работы будут выполнены".

На вопрос журналистов, можно все-таки класть асфальт в дождливую погоду или нельзя, Ирина Мирошник пояснила: "Технологии укладки асфальта и при низких температурах, и в дождь существуют, но при этом качество асфальтобетонной смеси и технологии укладки должны быть особенными. Учитывая, что ментально жители города не готовы к таким современным технологиям, подрядчики лучше переждут ненастье, чем будут раздражать жителей города, поэтому компания "АБЗ-Дорстрой" будет стараться работать в ясную погоду, без дождя".

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта будут отремонтированы 15 улиц Петрозаводска, на сэкономленные на торгах 60 млн рублей дополнительно возможно проведение ремонтных дорожных работ еще на улице Университетской и Шуйском шоссе.

В Петрозаводске проходит текущий ремонт дорог и ямочный, также проводится проектирование мостов, нуждающихся в ремонте.


Столица на Онего

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"

Аналитика

03.06.2019 09:41
Капитал
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
Как "ТехРент" Петрозаводск сдавал 4
31.05.2019 16:20
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 7
29.05.2019 11:12
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 07:27
Без политики
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
Как правильно выбрать солнечные очки
31.05.2019 17:20
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
"Символ женственности", или Эффект на кончике ножа
30.05.2019 10:59
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»