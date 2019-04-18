Мирошник пообещала досрочно расселить аварийное жилье в Петрозаводске

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Администрация Петрозаводска планирует выполнить новую программу расселения аварийного жилья на два года раньше срока.
Об этом сообщила сегодня глава города Ирина Мирошник на совещании, которое провел в правительстве Карелии председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
Новая программа расселения аварийного жилья рассчитана на 2019-2025 годы. По словам Мирощник, в Петрозаводске в рамках этого этапа планируется расселить 83 дома.
Подробнее о сроках расселения читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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