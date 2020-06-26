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Мирошник посоветовала жителям Петрозаводска "не бояться и прийти проголосовать" по поправкам в Конституцию

Новости. Общество
15:44, 27 Июня 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Ирина Мирошник приняла участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации

Как сообщает сайт петрозаводской мэрии, сегодня Ирина Мирошник прибыла на избирательный участок, где приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. При входе сотрудники УИКа измерили температуру, обработали руки антисептическим средством, а также выдали одноразовые перчатки.

"Максимальная дезинфекция, средства защиты предлагаются участникам голосования, сотрудники УИКов, волонтеры следят за тем, чтобы мы все соблюдали дистанцию. Все очень надежно. Рекомендую всем не бояться и прийти проголосовать", - сказала Ирина Мирошник.

Ранее глава Карелии проголосовал по поправкам в Конституцию России.

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Комментарии

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drug
2020-06-27 15:57:01
Интересно, а Мирошник слышала слова Путина о недопустимости давления на граждан с целью увеличения явки на голосование. Почему снова и снова в организациях города проводят собрания и проводят беседы ?????
Гость
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