Мирошник посоветовала жителям Петрозаводска "не бояться и прийти проголосовать" по поправкам в Конституцию

Ирина Мирошник приняла участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации

Как сообщает сайт петрозаводской мэрии, сегодня Ирина Мирошник прибыла на избирательный участок, где приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. При входе сотрудники УИКа измерили температуру, обработали руки антисептическим средством, а также выдали одноразовые перчатки.

"Максимальная дезинфекция, средства защиты предлагаются участникам голосования, сотрудники УИКов, волонтеры следят за тем, чтобы мы все соблюдали дистанцию. Все очень надежно. Рекомендую всем не бояться и прийти проголосовать", - сказала Ирина Мирошник.

Ранее глава Карелии проголосовал по поправкам в Конституцию России.