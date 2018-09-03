Мирошник пожелала ученикам, учителям и родителям творческого года

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поздравила педагогов, школьников и родителей с Днем знаний, сообщили в администрации города.

- После летнего перерыва в петрозаводских школах вновь забурлит жизнь – с торжественных линеек сегодня начнется новый учебный год.

И, конечно, самые главные участники праздника – наши первоклассники. Сегодня они вместе с родителями и педагогами будут участвовать в торжественном шествии "Первоклассный ПТЗ", а на площади Кирова состоится большой детский праздник, посвященный Дню знаний!

Поздравляю всех педагогов, учеников и их родителей с праздником! Желаю всем интересного, творческого, успешного учебного года! – сказала Ирина Мирошник.