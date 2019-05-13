Мирошник предлагает завершить отопительный сезон в Петрозаводске

Глава города предложила начать отключение отопления с 14 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска обратилась в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики с ходатайством о прекращении отопительного сезона."

"В связи с наступлением устойчивых положительных температур мы считаем целесообразным отключение централизованного отопления с 14 мая", – отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Отопительный сезон завершится после издания соответствующего приказа республиканского Минстроя, после чего начнется отключение систем теплоснабжения в многоквартирных домах.