Мирошник предложили сделать улицы в центре Петрозаводска пешеходными

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник проводит День единого приёма граждан, сообщили в мэрии города.

На вопросы горожан отвечают глава карельской столицы Ирина Мирошник и руководители структурных подразделений. Так, почетный гражданин Петрозаводска Зоя Зиновьева предложила сделать некоторые улицы в центральной части города пешеходными. Ирина Мирошник поручила специалистам комитета ЖКХ тщательно изучить вопрос и направить заявительнице письменный ответ.

Как рассказали в мэрии, большое количество обращений касается вопросов из области жилищно-коммунального хозяйства, а также социальной сферы.