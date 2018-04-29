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Новости. Общество
13:59, 29 Апреля 2018

Мирошник приняла участие в субботнике в рамках акции "Чистый Петрозаводск"

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Около сотни петрозаводчан присоединились к акции по весенней уборке территории бульвара Победы и прилегающих к нему участков.

"Город готовится к предстоящим праздникам, и мы продолжаем масштабную весеннюю уборку. Хочу поблагодарить неравнодушных петрозаводчан, сотрудников различных организаций и специалистов администрации города за активное участие в субботниках, - отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Помимо уборки мусора и прошлогодней листвы, горожане произвели обрезку старых ветвей деревьев и кустарников, рассказали в мэрии.

Вся информация о предстоящих экологических акциях размещена в разделе "Экология" на сайте администрации города. На ближайшие дни запланировано несколько масштабных мероприятий:

30 апреля в 11:00 – акция по уборке опавшей листвы, уборке мусора в парке Ямка. Место сбора участников акции – в районе детской площадки (спуск в парк Ямка с улицы Гоголя).
1 мая в 14:00 - акция по посадке деревьев в Парке железнодорожников в рамках проекта "Петрозаводску - 100 000 деревьев". Место сбора участников - у водонапорной башни со стороны улицы Шотмана.
2 мая в 11:00 – акция по уборке мусора, обрезке деревьев и кустов в сквере имени Марии Мелентьевой. Место сбора участников акции – в районе памятника Мелентьевой.

Желающие организовать субботник могут отправить заявку по электронной почте: dmitriy.polyanskiy@petrozavodsk-mo.ru

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