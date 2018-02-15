Мирошник приняла участие в вечернем радиошоу "Мурзилки live"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выступила экспертом в эфире "Авторадио".

Ведущие программы Брагин, Гордеева и Захар обсуждали роль женщин и мужчин в управленческой сфере.

Вопрос о том, кто лучше работает – мужчины или женщины - ведущие задали Главе Петрозаводска.

"Я полагаю и ощущаю это в своей повседневной деятельности, что коллеги не оценивают друг друга из гендерных соображений: ты либо профессионал, успешен и эффективен, либо - обратное, и пол здесь абсолютно не при чем", - сказала Ирина Мирошник.

При этом она отметила, что женщине с маленькими детьми трудно занимать руководящую должность, отнимающую все силы и время. Мужчины в этом отношении свободнее.

Спросили ведущие и о том, успевает ли глава Петрозаводска заниматься домашними делами.

"Я уже вырастила детей и могу сейчас такой сложной работе отдавать все свое свободное время. Но в семье я беру на себя все домашние заботы и хлопоты. Я человек традиционного уклада", - сказала Ирина Мирошник.

Гостями эфира в этот вечер были резидент юмористического шоу Марина Кравец и певец Дима Билан, отметили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.