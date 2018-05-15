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Новости. Общество
07:15, 15 Мая 2018

Мирошник просит власти Карелии разобраться с региональным оператором, превратившим город в помойку

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выступила за принятие экстренных мер в отношении не справляющейся со своими обязанностями мусоровывозящей компании, сообщили в администрации города.

Ирина Мирошник подготовила обращение в Правительство республики с предложением о незамедлительном решении вопроса по своевременному вывозу твердых коммунальных отходов.

Напомним, с 1 мая в Петрозаводске и в республике приступил к работе единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – ООО "Автоспецтранс". Согласно заключенному этим предприятием контракту, ТКО с территории города вывозят три компании: ПМУП "Автоспецтранс", ООО "Экосервис" и ООО "Экоград-Петрозаводск".

За десять дней работы по новой схеме в Администрацию, Единую дежурно-диспетчерскую службу столицы республики и на личную страницу Ирины Мирошник в социальной сети "ВКонтакте" от жителей города поступило 201 заявление с нареканиями по поводу некачественной уборки мусора, 149 из них – жалобы на плохую работу компании ООО "Экоград-Петрозаводск". Петрозаводчане недовольны несвоевременным вывозом отходов. В период с 10 по 14 мая поступило еще 56 сообщений от граждан, имеющих нарекания в отношении работы ООО "Экоград-Петрозаводск".

В письме в адрес Правительства республики, в компетенции которого с 1 мая находится работа по обращению с твердыми коммунальными отходами, Ирина Мирошник предлагает экстренно принять строгие меры административного воздействия как в отношении региональной компании-оператора по работе с ТКО, так и в отношении ООО "Экоград-Петрозаводск".

Напомним, ООО "Экоград-Петрозаводск" обслуживает контейнерные площадки в районе Октябрьского и Первомайского проспектов, в Соломенном, в Центре, на Голиковке, на Зареке и в Прионежском районе со стороны Заозерья.

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Комментарии

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Сергей
2018-05-15 08:16:18
Не пойму, причем здесь правительство Республики. Договора с кем заключены, с правительством?
Гость
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