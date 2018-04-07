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Новости. Общество
17:11, 07 Апреля 2018

Мирошник проверила уборку территорий у школ

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проинспектировала качество уборки территорий образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу Мирошник проверила территории образовательных организаций. Качество уборки во дворе школы №9 на улице Антикайнена вызвало нарекания, а территория школы №10 на улице Анохина находится в удовлетворительном состоянии. Однако руководителю учреждения будет указано на необходимость удалить граффити с фасада здания.

"Замечания есть и к другим учреждениям. Комитету социального развития Администрации поручено провести работу с руководителями подведомственных учреждений, устранить все недостатки и убрать территории школ в течение недели", - рассказали в мэрии.

"Кроме того, комитету ЖКХ необходимо усилить работу с управляющими компаниями по приведению в порядок дворов. Ведется работа и с торговыми организациями, которые должны содержать в надлежащем виде прилегающие к их магазинам участки", - добавили в администрации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2018-04-07 18:14:16
А обратите внимание на снимок: снежок на фоне развалюх и две фотодивы - одна гордая в в своем величии, другая аки девственная монашка потупилась. Сам кадр - от дилетанта-фотографа, такого же, как и все команда мэрии: для семейного альбома. А может, на прощание? Как бы хотелось...
елпидифор
2018-04-07 17:37:11
У этой бывшей столоначальницы все с мозгами в порядке? После фразы о том, что день указа президента стал "вторым днем рождения Петрозаводска", я очень сомневаюсь.
Виктор
2018-04-07 17:23:57
Город в ужасном состоянии,прошёлся сегодня : два раза облили из луж машины,хотя старался подальше от края дороги отходить,но лужи по колено на дорогах, собачье дерьмо всю дорогу показывало "путь к будущему страны"....,грязь и мусор просто убивают всё настроение....на месте "кастелянши" я бы застрелился....
Гость
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