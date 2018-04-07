Мирошник проверила уборку территорий у школ

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проинспектировала качество уборки территорий образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу Мирошник проверила территории образовательных организаций. Качество уборки во дворе школы №9 на улице Антикайнена вызвало нарекания, а территория школы №10 на улице Анохина находится в удовлетворительном состоянии. Однако руководителю учреждения будет указано на необходимость удалить граффити с фасада здания.

"Замечания есть и к другим учреждениям. Комитету социального развития Администрации поручено провести работу с руководителями подведомственных учреждений, устранить все недостатки и убрать территории школ в течение недели", - рассказали в мэрии.

"Кроме того, комитету ЖКХ необходимо усилить работу с управляющими компаниями по приведению в порядок дворов. Ведется работа и с торговыми организациями, которые должны содержать в надлежащем виде прилегающие к их магазинам участки", - добавили в администрации.