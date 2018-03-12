Мирошник рассказала, какой букет ей подарил Парфенчиков на 8 Марта

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник по просьбе журналистов рассказала, какие цветы получила на праздник 8 Марта.

По словам градоначальницы, самый большой и красивый букет ей подарил муж. Об этом она рассказала в понедельник на традиционной встрече с журналистами.

"Цветы были и от коллег-мужчин, и от Артура Олеговича (Парфенчикова, главы Карелии, - прим."Столицы на Онего") также был букет на 8 Марта", - отметила Ирина Мирошник.

Она добавила, что букет от Парфенчикова был не только красивый, но и сложный.

"Я даже не смогу назвать цветы, - сказала Мирошник. - Но достаточно сложносочиненный и красивый букет".