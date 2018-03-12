Мирошник рассказала, какой букет ей подарил Парфенчиков на 8 Марта

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник по просьбе журналистов рассказала, какие цветы получила на праздник 8 Марта.
По словам градоначальницы, самый большой и красивый букет ей подарил муж. Об этом она рассказала в понедельник на традиционной встрече с журналистами.
"Цветы были и от коллег-мужчин, и от Артура Олеговича (Парфенчикова, главы Карелии, - прим."Столицы на Онего") также был букет на 8 Марта", - отметила Ирина Мирошник.
Она добавила, что букет от Парфенчикова был не только красивый, но и сложный.
"Я даже не смогу назвать цветы, - сказала Мирошник. - Но достаточно сложносочиненный и красивый букет".
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