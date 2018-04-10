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Новости. Общество
13:02, 10 Апреля 2018

Мирошник рассказала о своем отношении к петиции, в которой петрозаводчане требуют ремонта дорог

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Глава Петрозаводска рассказала, как в этом году будут ремонтироваться дороги в городе, а также ответила на вопрос о своем отношении к петиции, в которой люди требуют привести в порядок магистрали.

Ранее сообщалось, что в Сети начался сбор подписей под требованием отремонтировать дороги в Петрозаводске.

"Из года в год в нашем городе одна и та же проблема. Это дороги. А точнее их отсутствие. И с каждым годом все хуже и хуже. Дороги не делаются, а если делаются, то только на один сезон, делаются там, где не нужно этого делать. Колеи ужасные. Ямы нереальные. Во многих местах приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в яму. Зачастую, яму просто засыпают песком с щебнем", - говорится в тексте петиции в адрес властей.

В настоящее время ее подписали уже более 3 тысяч человек.

"Я – за любую форму высказывания гражданской позиции, считаю это совершенно нормальным", - сообщила сегодня на встрече с журналистами Ирина Мирошник, когда ее спросили, как она относится к этой петиции.

"И считаю, что если это обращение к властям, то власти должны к этому не то что прислушиваться, а прямо брать на вооружение и, безусловно, учитывать", - добавила она.

Сейчас, в условиях "неустойчивых плюсовых температур", в городе, по словам градоначальницы, возможны только работы с холодным асфальтом. Их предполагается начать в ближайшие дни, если не будет дождя и снега.

"Холодный асфальт уже поступил из Петербурга, работы эти будет выполнять компания "ТехРент", которая осуществляет уборку города. Эти работы предусмотрены в контракте", - сказала она. Таким образом, в частности, предполагается привести в порядок покрытие на мосту в районе Мерецкова.

Кроме того, на 17 апреля, по словам Ирины Мирошник, запланированы торги на выполнение ямочного ремонта на сумму 20 млн рублей из Дорожного фонда Карелии.

Где будут заделывать ямы, пока непонятно.

"У нас не конкретные объекты присутствуют в контракте, а площади выполняемых работ. Администрация вместе с общественными контролерами и депутатами горсовета будет указывать, в каком порядке и где выполнять работы", - отметила глава города.

Также мэрия рассчитывает через суд заставить подрядчиков переделать дороги, которые не выдержали гарантийных сроков. 

"Дорога Пархоменко (от Чапаева до Черняховского): работы были выполнены в 2013 году, гарантия – 84 месяца. Мы подали иск в прошлом году, 26 мая, до сих пор продолжается судебное разбирательство. Неустойку предъявили 3,7 млн", - привела пример глава города.

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Комментарии

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Владимир
2018-04-10 15:29:54
Пора уже создавать петицию за отставку такой хозяйки города...
pupsik
2018-04-10 15:11:01
так наверное заказчику нужно людей набирать , которые понимают что-то в ремонте дорог , а не...
анти
2018-04-10 15:35:09
pupsik, заказчик выбирает подрядчика. А вот подрядчик творит уже беспредел, не боясь судов. Вот с кого спрос должен быть! Что дороги, что Перинатальный центр! Да и с Кадетским училищем было... Но с них, как с гуся вода...
Мизантроп
2018-04-10 13:27:34
30 лет, мой юный друг, 30.
Рэм
2018-04-10 13:06:47
Интересно,за какой откат так плохо делают дороги?,ну не может же 18 лет одно и то же происходить "бесплатно" и безнаказанно?!
Беня
2018-04-10 15:31:30
Рэм, ну происходит же! Но не бесплатно.... :)
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