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Новости. Общество
17:03, 10 Мая 2018

Мирошник рассказала о жестком разговоре с компанией, занимающейся вывозом мусора в Петрозаводске

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Глава карельской столицы Ирина Мирошник будет добиваться расторжения договора с ООО "Экоград-Петрозаводск" в случае, если компания не будет справляться со своими обязанностями по вывозу мусора в районах города.

С 1 мая в Петрозаводске вывоз твердых бытовых отходов по договорам с ООО "Автоспецтранс" осуществляют три мусоровывозящие компании: ПМУП "Автоспецтранс", ООО "Экосервис" и ООО "Экоград-Петрозаводск". Последнее работает в районе Октябрьского и Первомайского проспектов, в Соломенном, Центре, на Голиковке, Зареке, а также в Прионежском районе (со стороны Заозерья) и, по мнению главы города, пока плохо справляется со своими обязанностями.

"По прошествии девяти дней перехода на нового оператора у нас очень много жалоб по организации "Экоград-Петрозаводск". Площадки завалены мусором, и он выносится за пределы: на проезжую часть и на тротуары", - отметила Ирина Мирошник на сегодняшней встрече с журналистами.

Глава города рассказала, что претензия в адрес компании уже направлена. Если ситуация не изменится, градоначальница намерена добиваться расторжения договора с фирмой.

"Мы в очень жестком формате сегодня общались и с регоператором, и с обслуживающей организацией. Направлена претензия в адрес "Экограда", которая позволяет, во-первых, применить штрафные санкции и не заплатить все то, что положено за май месяц "Экограду" как не справившемуся по своим объемом работ и расторгнуть контракт. Срок мы установили – до 14 мая. В понедельник вместе с прокуратурой будем анализировать количество обращений за эти оставшиеся в неделе дни и далее уже принимать решение, возможны ли наши взаимоотношения или надо менять оператора", - отметила она.

При этом Ирина Мирошник заверила, что возможная замена компании не доставит дополнительных неудобств жителям города.

"Все эти процедуры будут выполняться таким образом, чтобы население получало услугу по вывозу мусора. В крайнем случае, будут привлечены ресурсы нашего муниципального предприятия", - сказала она.

Журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, как сама компания объясняет возникшие проблемы с вывозом отходов. Эти причины градоначальница назвала несущественными.

"Они объясняют разными причинами, но которые, я полагаю, абсолютно несущественны для жителей Петрозаводска, люди не должны получать некачественную услугу. Например, одна из причин – что переход на регоператора, на эти организации произошел в период массового проведения субботников и, соответственно, объемы мусора возросли. Но когда ТСЖ, управляющие компании и тем более администрация - на городских территориях - субботники проводят, то это отдельный вывоз мусора, он никак не связан с полномочиями операторов на контейнерных площадках жилых домов", - сказала она.     

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