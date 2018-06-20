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Новости. Общество
14:25, 20 Июня 2018

Мирошник вдохновилась на законодательную борьбу с граффити

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Власти подготовят новый пакет законов в региональное административное законодательства.

Напомним, с 9 июня в Карелии установлена дополнительная административная ответственность за нарушения в области благоустройства. Первые результаты реализации закона обсудили председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

Так, больше всего нарушений зафиксировано по факту размещения машин на газонах. Составлено 159 материалов, рассказали в мэрии.

"Теперь у нас есть все инструменты для того, чтобы наводить порядок, воспитывать чувство ответственности и добросовестного отношения к нашему общему городскому имуществу, - сказала Ирина Мирошник. - "Такой успешный опыт взаимодействия с Законодательным Собранием Республики Карелия вдохновил нас на то, чтобы совместно с председателем Элиссаном Владимировичем Шандаловичем подготовить новый пакет законодательных инициатив. Это будет касаться недопустимости нанесения граффити на жилых домах, своевременной уборки придомовых территорий, стандартов вывесок и рекламных конструкций на фасадах жилых домов", - пояснила она.

Мирошник отметила необходимость внесения изменений в административное законодательство в части увеличения размера штрафов за несанкционированную торговлю и возможности конфисковать товар у незаконных предпринимателей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-06-20 15:09:02
Уже давно надо переходить на рыночные рельсы и начать выплачивать вознаграждение за достоверную информацию о малюющих все подряд малолетних вандалах. При достаточном объеме, анонимности и гарантированности выплат малолетние вандалы будут сдавать друг-друга пачками и тачками. И потом, законопослушным быть на много проще, когда знаешь твои закадычные дружбаны и собутыльники не упустят возможность поиметь гешефт на твоем идиотизме :)
Ольга Грикопелец
2018-06-20 15:00:35
Поддерживаю! несанкционированные граффити- это отвратительно! Это- обыкновенное хулиганство! Зачастую эти "художества" включают в себя ненормативную лексику и грязные рисунки. Вся эта мерзость, как правило, в общественных местах. Пример: мостик в районе Лесного проспекта на Фонтаны.
кир
2018-06-20 14:55:39
Приезжая организованная преступная группировка, занимающаяся отъёмом комнат и квартир у людей под видом лечения от алкоголизма и наркозависимости разместила свои баннеры на столбах, на трехметровой высоте во дворах. Когда МВД с мэрией остановят преступников? Видимо, никогда.
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