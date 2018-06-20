Мирошник вдохновилась на законодательную борьбу с граффити

Власти подготовят новый пакет законов в региональное административное законодательства.

Напомним, с 9 июня в Карелии установлена дополнительная административная ответственность за нарушения в области благоустройства. Первые результаты реализации закона обсудили председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

Так, больше всего нарушений зафиксировано по факту размещения машин на газонах. Составлено 159 материалов, рассказали в мэрии.

"Теперь у нас есть все инструменты для того, чтобы наводить порядок, воспитывать чувство ответственности и добросовестного отношения к нашему общему городскому имуществу, - сказала Ирина Мирошник. - "Такой успешный опыт взаимодействия с Законодательным Собранием Республики Карелия вдохновил нас на то, чтобы совместно с председателем Элиссаном Владимировичем Шандаловичем подготовить новый пакет законодательных инициатив. Это будет касаться недопустимости нанесения граффити на жилых домах, своевременной уборки придомовых территорий, стандартов вывесок и рекламных конструкций на фасадах жилых домов", - пояснила она.

Мирошник отметила необходимость внесения изменений в административное законодательство в части увеличения размера штрафов за несанкционированную торговлю и возможности конфисковать товар у незаконных предпринимателей.