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Новости. Общество
07:15, 08 Февраля 2018

Мирошник вынесла на голосование вопрос о земле под "Биг-Беном" и "Невским пассажем"

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник предложила решить судьбу территорий, которые сейчас занимают «Биг Бен» и «Невский пассаж», на общем голосовании жителей столицы Карелии.

 

Ирина Мирошник подала заявки с предложениями благоустроить две городские территории: участок проспекта Александра Невского с пристройкой «Невский пассаж» и площадь Гагарина с установленным на ней «Биг Беном» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с конкурсной процедурой по этим заявкам будут подготовлены дизайн-проекты, после чего наряду со всеми остальными они будут вынесены на общенародное голосование, сообщает сайт мэрии Петрозаводска.

«По площади Гагарина есть неисполненное решение суда в отношении незаконного сооружения – «Биг Бена». По ситуации на проспекте Александра Невского, жильцы много лет добиваются того, чтобы строение их дома было восстановлено в своих границах. И мы понимаем, что когда эти два решения суда будут исполнены (а они должны быть исполнены), эти территории необходимо будет приводить в порядок. Мы не можем допустить ситуации, когда решения суда будут исполнены, а на месте снесенных и демонтированных объектов не будет благоустройства»,- сообщила Мирошник. 

В частности, прежде чем произвести снос «Биг Бена», следует определиться с планом по восстановлению этой площадки, считает мэр города.

«Да, мы можем найти меценатов, чтобы ликвидировать это сооружение. Но что останется на этом месте? Котлован от башни? Вот почему я рассчитываю на широкое обсуждение моих заявок, на общественную дискуссию о дальнейшем развитии этих территорий»,- пояснила Ирина Мирошник. 

 Объект «Биг Бен» и коммерческая пристройка «Невский пассаж» давно подлежат сносу по решениям суда. Однако сроки демонтажа этих объектов регулярно переносятся.

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Комментарии

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