Представитель борца с "Невским пассажем" рассказала, как приставы тянут со сносом пристройки

В городском суде Петрозаводска во вторник продолжилось рассмотрение коллективного иска борцов с "Невским пассажем" о возмещении морального вреда за неисполнение решения о сносе пристройки.

Напомним, иски предъявлены к воздвигнувшим пристройку бизнесменам Цмугуновым, Минфину РФ в лице управления Федерального казначейства РК, УФССП России по Карелии и ФССП России. Истцами выступают: Николай и Ольга Бакиновы (требуют 1 млн рублей), а также Михаил Гошкиев (500 тысяч рублей).

Кроме того, к участию в деле в качестве третьего лица, заявившего самостоятельные требования, привлечена еще одна жительница дома с пристройкой Ольга Исаева. Она просит взыскать с ответчиков в качестве компенсации морального вреда в общей сложности 400 тысяч рублей.

Представитель Ольги Исаевой, адвокат Анна Уханова сегодня объяснила суду, что ее доверительница понесла "нравственные страдания" в связи с тем, что решение о демонтаже пристройки, вступившее в силу еще в апреле 2014 года, до сих пор не исполнено. Это выражается в том, что Исаева "вынуждена постоянно реагировать" на обращения службы судебных приставов и должников в суды, участвовать в судебных спорах, формировать свою позицию.

Уханова напомнила, что на приставов возложена "обязанность об организации принудительного исполнения судебного решения". Они с этой обязанностью "не справляются", поэтому наряду с должниками виноваты в том, что пристройка до сих пор не демонтирована, отметила адвокат, добавив, что мотивы, по которым приставы не исполняют судебное решение, постоянно меняются.

"Сначала служба судебных приставов считала, что невозможно исполнить решение без проекта демонтажа. Мы не спорили с этим, потому что если обеспечить безопасность работ, то кому от этого хуже", - сказала Анна Уханова.

"Потом выяснилось, что к проекту никто не приступает более года, потому что якобы проектировщику необходимо сразу комплексно решить вопрос, каким образом приводить наземную часть жилого дома в состояние, существующее до реконструкции, а для этого необходим проект дома 1972 года, который никто так и не нашел", - отметила она.

После этого, продолжила Уханова, причины снова поменялись. Невозможность исполнения судебного постановления стали связывать с необходимостью соблюсти "административный порядок согласования работ по реконструкции".

"Мы долго бились и объяснили в судебных инстанциях, что это не основание для неисполнения решения суда и никакое не препятствие, - отметила представитель Ольги Исаевой. – Но приставы, я смотрю, и от этого отказались. Стали говорить о том, что вроде как все готово, только денег нет".

Но даже когда нашлись деньги (известный политик и предприниматель Девлет Алиханов, напомним, выразил готовность профинансировать работы по сносу скандальной пристройки), дело с мертвой точки не сдвинулось.

"Вроде как теперь объясняют, что некому исполнять, нет подрядных организаций. А что же делали столько лет? Тем более что в материалах исполнительного производства есть документы, подтверждающие, что как минимум одна организация в Петрозаводске готова приступить к работам по демонтажу и приведению в первоначальный вид этой пристройки", - заметила Анна Уханова.

Она добавила, что ни одна из этих причин не была подтверждена судом как объективная.

Сейчас в деле объявлен небольшой перерыв. Ожидается, что во второй половине дня стороны приступят к прениям.