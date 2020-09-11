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Мирошник заявила о низких темпах работ при благоустройстве сквера у мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
11:22, 12 Сентября 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Глава города Ирина Мирошник проверила, как ремонтируют сквер Горсовета, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сквер Горсовета ремонтирует ООО "ДСК "Зодчий". Организация обновляет пешеходные дорожки, ремонтирует систему освещения, подпорные стенки и лестницы. Спуски вдоль проспекта Ленина залиты и ожидают облицовки.

Ирина Мирошник указала на низкие темпы работ на объекте. Представители подрядчика обязались вывести дополнительные бригады на мощение пешеходной инфраструктуры сквера.

Демонтированная здесь брусчатка будет использована вновь, в том числе, для благоустройства других общественных территорий города.

Напомним, власти Петрозаводска в 2021 году планируют потратить более 130 млн рублей на благоустройство дворов и общественных территорий.

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Комментарии

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тетка
2020-09-12 11:34:35
что она в этом камне хочет найти?
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