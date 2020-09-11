Мирошник заявила о низких темпах работ при благоустройстве сквера у мэрии Петрозаводска

Глава города Ирина Мирошник проверила, как ремонтируют сквер Горсовета, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сквер Горсовета ремонтирует ООО "ДСК "Зодчий". Организация обновляет пешеходные дорожки, ремонтирует систему освещения, подпорные стенки и лестницы. Спуски вдоль проспекта Ленина залиты и ожидают облицовки.



Ирина Мирошник указала на низкие темпы работ на объекте. Представители подрядчика обязались вывести дополнительные бригады на мощение пешеходной инфраструктуры сквера.



Демонтированная здесь брусчатка будет использована вновь, в том числе, для благоустройства других общественных территорий города.

Напомним, власти Петрозаводска в 2021 году планируют потратить более 130 млн рублей на благоустройство дворов и общественных территорий.