Мировой рекордсмен по изготовлению карельских калиток живет в Нурмесе

Жительница финского региона Северная Карелия слепила 16 традиционных карельских пирогов менее чем за минуту.

Самым быстрым в мире мастером по изготовлению карельских калиток оказалась жительница небольшого города Нурмес в Восточной Финляндии Ритва Рюттюляйнен. Как пишет финская газета Karjala, она умудрилась слепить 16 традиционных карельских пирогов за 54 секунды. Ее рекорд был зафиксирован в телевизионной студии Хельсинки в марте нынешнего года.



Ритва Рюттюляйнен. Фото из газеты Karjala

Кулинарному искусству Ритва начала учиться еще в детстве, перенимая на домашней кухне старинные рецепты своей бабушки из коммуны Иломантси в приграничном финском регионе Северная Карелия. Сейчас изготовление калиток является для жительницы Нурмеса основным источником дохода. Ее компания печет свыше 4 тысяч карельских пирогов в неделю, и их можно встретить в кафе, ресторанах и магазинах по всей Финляндии.