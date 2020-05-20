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Мировой рекордсмен по изготовлению карельских калиток живет в Нурмесе

Новости. Общество
15:12, 21 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Жительница финского региона Северная Карелия слепила 16 традиционных карельских пирогов менее чем за минуту.

Самым быстрым в мире мастером по изготовлению карельских калиток оказалась жительница небольшого города Нурмес в Восточной Финляндии Ритва Рюттюляйнен. Как пишет финская газета Karjala, она умудрилась слепить 16 традиционных карельских пирогов за 54 секунды. Ее рекорд был зафиксирован в телевизионной студии Хельсинки в марте нынешнего года.  


Ритва Рюттюляйнен. Фото из газеты Karjala

Кулинарному искусству Ритва начала учиться еще в детстве, перенимая на домашней кухне старинные рецепты своей бабушки из коммуны Иломантси в приграничном финском регионе Северная Карелия. Сейчас изготовление калиток является для жительницы Нурмеса основным источником дохода. Ее компания печет свыше 4 тысяч карельских пирогов в неделю, и их можно встретить в кафе, ресторанах и магазинах по всей Финляндии.   

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