Мировые хиты в исполнении оперных певцов прозвучат на набережной Петрозаводска

Концертно-развлекательная программа будет организована 8 июля на набережной Петрозаводска в День семьи, любви и верности.

Об этом сообщили в администрации города.

Гости праздника смогут принять участие в играх, детям будут дарить воздушные шары. Молодые оперные певцы исполнят хиты мировой музыки. Шоу начнется в 18.30 у ротонды.

Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня.

В 11.30 в Голиковском парке возле собора Александра Невского начнется семейный праздник. Многодетные семьи и семьи с приемными детьми наградят почетными грамотами и подарками от главы Карельской митрополии. В 12.10 семейные коллективы покажут творческие номера.

На территории парка будут работать ремесленная ярмарка, благотворительное кафе и фотобудка. С 12 до 14 часов пройдут мастер-классы специалистов управления благоустройства и экологии по обрезке декоративных деревьев и правильному уходу за растениями. Гостям праздника расскажут о местных видах деревьев и истории парка.

В 18.00 на Онежской набережной пройдет праздничное шествие от памятника Петру Первому до ротонды.