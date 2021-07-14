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Мировые судьи Петрозаводска и Прионежского района переедут в новое здание

Новости. Общество
15:38, 15 Июля 2021
фото: © Правительство Карелии

Все судебные участки мировых судей Петрозаводска и Прионежского района будут размещены в одном здании на набережной Гюллинга, сообщили в правительстве республики.

В здании на набережной Гюллинга, 13 в столице Карелии будут размещены судебные участки мировых судей. Для этого здание реконструируют и оснащают специальным оборудованием.

Объединение в одном месте всех судебных участков Петрозаводска и Прионежского района сэкономит время граждан, упростит порядок подачи заявлений и рассмотрения дел, считают в правительстве региона.

"Здесь предусмотрены холлы, где граждане смогут написать заявление и ознакомиться с образцами документов. На первом этаже разместится справочная. Современные коммуникационные технологии позволят в онлайн-режиме следить за расписанием работы каждого мирового судьи. В соответствии с планом реализации национального проекта «Цифровая экономика» будет установлена информационная система, с помощью которой в виде электронного документа можно будет подавать заявления, направлять исполнительные листы", − рассказала заместитель главы Карелии Татьяна Игнатьева.

В отремонтированное здание планируется впоследствии перевести и республиканское Управление по обеспечению деятельности мировых судей. Рядом в дальнейшем будет организована парковка для обращающихся в мировой суд.

"Мировые судьи работают в помещениях, которые мы сейчас арендуем. Когда они переедут в отремонтированное здание, средства за аренду будут сэкономлены для регионального бюджета", − отметила Татьяна Игнатьева.

По оценкам специалистов, готовность объекта составляет 91%. Представители компании-подрядчика обещают закончить строительные работы в здании в сентябре.

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Комментарии

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кир
2021-07-15 15:46:59
Скорее бы многих посадили. Силы больше нет терпеть их.
Гость
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