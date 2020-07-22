890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Умер полковник милиции Виктор Высоких 2
Сегодня 14:59
Вспышка коронавируса произошла в Карелии на Ондской ГЭС 2
Сегодня 09:43
Устройство на работу бывшего госслужащего обошлось колледжу Петрозаводска в 70 тысяч рублей 2
Сегодня 10:11
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь" 5
Сегодня 16:07
Медведь сбежал из Карелии в Финляндию 7
Сегодня 07:05
В поселке Карелии юноша зашел в чужую квартиру, где избил женщину и попытался ее изнасиловать 1
Сегодня 10:26

Мишустин пообещал частично компенсировать россиянам расходы на турпоездки по стране

Новости. Общество
20:40, 22 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Премьер Михаил Мишустин пообещал вернуть туристам 5–15 тыс. руб. за туры по России.

Выступая перед депутатами Госдумы с первым отчетом о работе правительства, премьер объявил о новых мерах поддержки внутреннего туризма, сообщает РБК.

На частичную компенсацию расходов россиян на туристические поездки по России правительство решило выделить 15 млрд руб., заявил во время отчета перед депутатами Госдумы премьер Михаил Мишустин. Трансляция его выступления велась на сайте Госдумы.

"На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд руб. на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах", – сказал премьер.

По словам Мишустина, сумма возврата составит от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от выбранного тура.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»