Мишустин пообещал частично компенсировать россиянам расходы на турпоездки по стране

Премьер Михаил Мишустин пообещал вернуть туристам 5–15 тыс. руб. за туры по России.

Выступая перед депутатами Госдумы с первым отчетом о работе правительства, премьер объявил о новых мерах поддержки внутреннего туризма, сообщает РБК.

На частичную компенсацию расходов россиян на туристические поездки по России правительство решило выделить 15 млрд руб., заявил во время отчета перед депутатами Госдумы премьер Михаил Мишустин. Трансляция его выступления велась на сайте Госдумы.

"На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд руб. на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах", – сказал премьер.

По словам Мишустина, сумма возврата составит от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от выбранного тура.