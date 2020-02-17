Мишустин пообещал выделить 5 млрд рублей на развитие Карелии

На совещании со своими заместителями председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении до 2024 года на каждую программу развития проблемных регионов, в числе которых и наша республика, по пять млрд рублей.

"Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий [с проблемами в экономике], им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по пять миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года", - цитирует ТАСС главу кабинета министров. Он уточнил, что "эти планы нужно скоординировать с Министерством финансов".

По сообщению ТАСС, глава правительства намерен регулярно ездить в регионы РФ. Он также поручил своим заместителям как можно чаще посещать субъекты, в первую очередь проблемные.

"Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, поэтому я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике", - обратился председатель правительства к вице-премьерам.

По словам Мишустина, заместители главы кабинета министров и главы ведомств, руководители федеральных органов исполнительной власти должны "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день". Членам правительства поручено докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи.

Мишустин потребовал "подготовить график поездок, чтобы персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов".

"Особый акцент надо сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация", - указал председатель правительства. Он напомнил, что за такими регионами закреплено кураторство со стороны федерального центра, лично конкретных министров.

Напомним, десятку нуждающихся в помощи регионов, куда попала и Карелия, определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Куратором нашей республики в июне 2019 года был назначен глава Минэка РФ Максим Орешкин, который не сохранил свой пост в составе нового правительства.

Ранее сообщалось, что правительство Карелии готовится к визиту Михаила Мишустина.