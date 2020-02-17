890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Священник Петрозаводска рассказал, куда тратит пожертвования (ВИДЕО) 14
17.02.2020 12:02
Суд Петрозаводска решил, кто вернет потерянную в Следкоме Карелии взятку 1
17.02.2020 15:03
Как захватили лесное озеро в Карелии 7
17.02.2020 17:15
В Карелии штормовой ветер снес крышу с жилого дома (ВИДЕО) 1
17.02.2020 21:24
Пенсионерка устроила в Петрозаводске ДТП с двумя пострадавшими 2
17.02.2020 09:20

Мишустин пообещал выделить 5 млрд рублей на развитие Карелии

Новости. Экономика
07:15, 18 Февраля 2020
фото: © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Загрузка...

На совещании со своими заместителями председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении до 2024 года на каждую программу развития проблемных регионов, в числе которых и наша республика, по пять млрд рублей.

"Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий [с проблемами в экономике], им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по пять миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года", - цитирует ТАСС главу кабинета министров. Он уточнил, что "эти планы нужно скоординировать с Министерством финансов".

По сообщению ТАСС, глава правительства намерен регулярно ездить в регионы РФ. Он также поручил своим заместителям как можно чаще посещать субъекты, в первую очередь проблемные.

"Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, поэтому я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике", - обратился председатель правительства к вице-премьерам.

По словам Мишустина, заместители главы кабинета министров и главы ведомств, руководители федеральных органов исполнительной власти должны "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день". Членам правительства поручено докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи.

Мишустин потребовал "подготовить график поездок, чтобы персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов".

"Особый акцент надо сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация", - указал председатель правительства. Он напомнил, что за такими регионами закреплено кураторство со стороны федерального центра, лично конкретных министров.

Напомним, десятку нуждающихся в помощи регионов, куда попала и Карелия, определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Куратором нашей республики в июне 2019 года был назначен глава Минэка РФ Максим Орешкин, который не сохранил свой пост в составе нового правительства.

Ранее сообщалось, что правительство Карелии готовится к визиту Михаила Мишустина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

17.02.2020 17:15
Тема недели
Как захватили лесное озеро в Карелии 7
Предприниматели выпустили в лесное озеро, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов форель, и угрожают расправой всем желающим порыбачить здесь местным жителям и туристам.
Каменные головы 4
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 3
17.02.2020 13:26
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 7
14.02.2020 17:15
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 30
12.02.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»