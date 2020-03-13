890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Директор разорившегося с/х предприятия в Карелии заявил, что власти не выполняют обещания 1
13.03.2020 14:51
Петрозаводчанина незаконно уволили с работы 2
13.03.2020 17:40
Правительство Карелии уволило гендиректора единого расчетного центра республики 15
13.03.2020 17:11
БСМП Петрозаводска закрыта на карантин
Сегодня 10:26
Виктор Россыпнов назначен министром строительства Карелии 4
13.03.2020 16:07

Мишустин поручил закрыть границу с Польшей и Норвегией из-за коронавируса

Новости. Общество
13:02, 14 Марта 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, сообщается на сайте правительства.

Согласно распоряжению главы правительства, будет временно приостановлен пропуск иностранных граждан через границу с Польшей и Норвегией. Въезд будет запрещен через сухопутные участки границы "в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях". Исключение будет осуществляться для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц с видом на жительство в РФ.

Также Минздраву России поручено довести до медицинских организаций, в том числе до частных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритм действий при выявлении (диагностировании) новой коронавирусной инфекции и её лечении.

Минпромторг России должен будет представить в правительство информацию о существующих и потенциальных возможностях по производству в Российской Федерации средств индивидуальной защиты, включая костюмы, и дезинфекторов для использования в целях профилактики и при работе с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

Ранее режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса введен в Карелии. Делегаты открывшегося сегодня в Олонце съезда карелов договорились не обниматься из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
10.03.2020, 16:31
На границе с Карелией выявили больного коронавирусом
11.03.2020, 01:17
Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО)
12.03.2020, 10:29
Глава Минздрава Карелии: При прогрессирующем развитии пандемии коронавируса в регионе понадобится более 3 млрд рублей

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
13.03.2020 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»