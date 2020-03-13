Мишустин поручил закрыть границу с Польшей и Норвегией из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, сообщается на сайте правительства.

Согласно распоряжению главы правительства, будет временно приостановлен пропуск иностранных граждан через границу с Польшей и Норвегией. Въезд будет запрещен через сухопутные участки границы "в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях". Исключение будет осуществляться для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц с видом на жительство в РФ.

Также Минздраву России поручено довести до медицинских организаций, в том числе до частных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритм действий при выявлении (диагностировании) новой коронавирусной инфекции и её лечении.

Минпромторг России должен будет представить в правительство информацию о существующих и потенциальных возможностях по производству в Российской Федерации средств индивидуальной защиты, включая костюмы, и дезинфекторов для использования в целях профилактики и при работе с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

Ранее режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса введен в Карелии. Делегаты открывшегося сегодня в Олонце съезда карелов договорились не обниматься из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.