Мишустин считает причиной роста цен «жадность отдельных производителей и торговых сетей»

Правительство РФ не удовлетворено результатами принятых мер по сдерживанию цен в стране.

Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая 12 мая с ежегодным отчетом в Государственной Думе. Вместе с тем, глава правительства отметил, что если бы меры не были приняты, то рост цен приобрел бы взрывной характер.

«Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России», - сказал Мишустин.

Премьер-министр высказал свое мнение и о причине роста цен. «Это жадность отдельных производителей и торговых сетей, - заявил Михаил Мишустин. - И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».