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Мишустин заявил о добровольной вакцинации от коронавируса

Новости. Общество
19:40, 24 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что прививку от COVID-19 будут делать только по желанию.

Вакцинация от коронавируса будет проходить в регионах страны добровольно, заявил в ходе встречи с производителям вакцин премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости во вторник, 24 ноября.

"Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет", - сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что вакцина против коронавируса, произведенная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", будет бесплатной для всех россиян.

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