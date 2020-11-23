Мишустин заявил о добровольной вакцинации от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что прививку от COVID-19 будут делать только по желанию.

Вакцинация от коронавируса будет проходить в регионах страны добровольно, заявил в ходе встречи с производителям вакцин премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости во вторник, 24 ноября.

"Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет", - сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что вакцина против коронавируса, произведенная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", будет бесплатной для всех россиян.