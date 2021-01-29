Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска спасли бабушку, упавшую на пешеходном переходе (ВИДЕО) 6
29.01.2021 16:27
Невролог объяснил, почему нельзя терпеть головную боль
29.01.2021 19:40
Врач рассказал, как отличить COVID от других ОРВИ
29.01.2021 23:30
Администрация района Карелии возместила моральный вред поскользнувшемуся мужчине
29.01.2021 18:40
"Работаю Зевсом, укрощаю молнии…": Ефремов дал интервью из колонии 1
29.01.2021 19:10

Мишустину рассказали о новом карельском бренде – клубнике

Новости. Общество
14:28, 30 Января 2021
фото: Правительство Карелии
Загрузка...

На встрече премьер-министром правительства России Михаилом Мишустиным с предпринимателями обсудили развитие агротуризма.

Во время рабочего визита в Карелию 29 января глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин встретился в Петрозаводске с представителями малого и среднего бизнеса. Премьер-министр ответил на вопросы местных предпринимателей из разных сфер, включая сельский туризм.

Модератор встречи депутат карельского парламента Леонид Лиминчук, анонсируя вопрос руководителя фермерского хозяйства Юлии Шелемех, заявил, что Карелия традиционно удерживает лидирующие позиции среди российских регионов по туристической привлекательности.

"Мы отмечаем рост активного спроса и начала развития агротуризма. Карельская клубника становится новым бредом Карелии", - сказал Лиминчук.

Юлия Шелемех, которая занимается выращиваем клубники, хочет на территории своего фермерского хозяйства обустроить туристическую инфраструктуру. Но законодательство запрещает использовать земли сельхозназначения для строительства объектов, не связанных с сельхозпооизводством.

"Есть такой запрет. Но то, что вы говорите очень важно. В правительстве подумаем, что с этим сделать", - ответил фермеру Мишустин и поделился своими воспоминаниями об отдыхе в Карелии.

По его мнению, Карелия - замечательный регион для туризма.

"В советское время все прекрасно помнят, как здорово путешествовать по Карелии. Это было и со мной, студентом первого курса. Переходя на второй курс, я был приглашён преподавателями кафедры "Теоретической механики" в поход в Карелию. Провел я здесь 17 дней. Мы спускались на байдарках по рекам, видели богатые флору и фауну. Это одни из самых ярких воспоминаний моей молодости, студенчества. Уверен, что Карелия с её великолепной природой, местами, которые давно знают люди, которые путешествуют, вернёт себе лидерские позиции туристического региона страны", - сказал премьер-министр правительства России.

Ранее сообщалось, Парфенчиков попросил у Мишустина 6,4 млрд рублей на завершение ФЦП к 100-летию Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гоша
2021-01-30 15:38:19
Соседняя Финляндия,где такой же климат ,но руководят другие, туда уже 20 лет наши ездили убирать клюбнику, зарабатывая при этом приличные деньги....и сказать нЕчего, стыдно!
А у нас всё проекты "строят" ,да прожекты получаются...ну смешно....
Вася
2021-01-30 14:51:27
Шах и мат, навальненыши!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)

Аналитика

29.01.2021 15:52
Обществоведение
В карельском парламенте оценят уровень организации бесплатного горячего питания в школах республики
С сентября 2020 года учащиеся начальных классов всех школ Карелии начали получать горячее питание за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов.
"Озеро" для аэропорта 13
28.01.2021 12:30
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 3
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»