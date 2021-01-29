Мишустину рассказали о новом карельском бренде – клубнике

На встрече премьер-министром правительства России Михаилом Мишустиным с предпринимателями обсудили развитие агротуризма.

Во время рабочего визита в Карелию 29 января глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин встретился в Петрозаводске с представителями малого и среднего бизнеса. Премьер-министр ответил на вопросы местных предпринимателей из разных сфер, включая сельский туризм.

Модератор встречи депутат карельского парламента Леонид Лиминчук, анонсируя вопрос руководителя фермерского хозяйства Юлии Шелемех, заявил, что Карелия традиционно удерживает лидирующие позиции среди российских регионов по туристической привлекательности.

"Мы отмечаем рост активного спроса и начала развития агротуризма. Карельская клубника становится новым бредом Карелии", - сказал Лиминчук.

Юлия Шелемех, которая занимается выращиваем клубники, хочет на территории своего фермерского хозяйства обустроить туристическую инфраструктуру. Но законодательство запрещает использовать земли сельхозназначения для строительства объектов, не связанных с сельхозпооизводством.

"Есть такой запрет. Но то, что вы говорите очень важно. В правительстве подумаем, что с этим сделать", - ответил фермеру Мишустин и поделился своими воспоминаниями об отдыхе в Карелии.

По его мнению, Карелия - замечательный регион для туризма.

"В советское время все прекрасно помнят, как здорово путешествовать по Карелии. Это было и со мной, студентом первого курса. Переходя на второй курс, я был приглашён преподавателями кафедры "Теоретической механики" в поход в Карелию. Провел я здесь 17 дней. Мы спускались на байдарках по рекам, видели богатые флору и фауну. Это одни из самых ярких воспоминаний моей молодости, студенчества. Уверен, что Карелия с её великолепной природой, местами, которые давно знают люди, которые путешествуют, вернёт себе лидерские позиции туристического региона страны", - сказал премьер-министр правительства России.

Ранее сообщалось, Парфенчиков попросил у Мишустина 6,4 млрд рублей на завершение ФЦП к 100-летию Карелии.