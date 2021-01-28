Парфенчиков попросил у Мишустина 6,4 млрд рублей на завершение ФЦП к 100-летию Карелии

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин обсудил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым судьбу федеральной целевой программы развития республики.

На двусторонней встрече глава правительства России Мишутин попросил руководителя республики Артура Парфенчикова рассказать о ходе реализации индивидуальной программы развития Карелии и ФЦП.

"По индивидуальной программе по миллиарду мы ежегодно выделяем на эти цели. Что происходит хорошего?" – спросил в начале встречи премьер-министр.

Глава Карелии поблагодарил Мишустина за "само решение утверждения индивидуального плана развития Карелии на ближайшие пять лет".

"Там есть 28 мероприятий, которые связаны с развитием наших основных предприятий, инфраструктуры… Индивидуальный план уже позитивно влияет на развитие республики. Безусловно мы его увязываем и с ФЦП. Огромное спасибо, что благодаря вашему решению программу продлили на 2021 год. Это позволит нам сейчас завершить строительство тех объектов, которые мы начали строить в 2018 году. 20-ть мы уже достроили. Сейчас остается еще 29-ть. В принципе значительная часть находится в стадии сдачи в эксплуатацию, ведутся пуско-наладочные работы. Безусловно, этот год нам необходим для того, чтобы эту часть программы завершить", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что для республике было важным то, что и Минфин, и Минэк поддержали решение по дофинансированию ФЦП до первоначальных 15 млрд рублей. Ранее, в 2018 году, до 9 млрд.

"Мы включили в эту часть программы важные объекты. Самый главный вы сегодня посетили – это новый хирургической корпус в больнице скорой медицинской помощи. И я, конечно, попросил бы вас поддержать это решение и обеспечить дополнительное финансирование этой программы на 6,4 млрд и продление программы включительно до 2023 года", - попросил Мишустина Парфенчиков.

Глава правительства РФ обнадежил руководителя республики.

"Мы поговорили о продлении финансирования значимых социальных объектов. В частности, по хирургическому корпусу это 36 млрд рублей. Поможем также по приобретению соответствующего оборудования для детей. Это то, что касается 200 млн рублей, которые просили сегодня для детской республиканской больницы", - сказал Михаил Мишустин.

При этом премьер-министр российского правительства попросил главу республики о том, чтобы он наладил четкую систему отслеживания того, как расходуются выделяемые средства.

"Понимаю, что все не просто, но попросил бы вас лично быть здесь повнимательнее, чтобы могли справиться со всеми задачами. Мы в основном поддержим, те вопросы, о которых говорили", - заявил глава правительства России.

Ранее Мишустин в Карелии пообещал помочь в развитии Соломенского лесозавода и "Амкодор-Онего".