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Мишустин рассказал, как ходил в поход в Карелии на 17 дней (ВИДЕО)

Новости. Политика
15:35, 29 Января 2021
фото: © кадр из видео
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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, как студентом сплавлялся на байдарках в Карелии и видел флору и фауну.

На встрече с предпринимателями в Карелии премьер-министр России Михаил Мишустин вспомнил, как в студенческие годы ходил в поход на байдарках в Карелии.

"Сплавлялись на байдарках по рекам, видели флору и фауну богатую и животных. Это, наверное, одни из ярких воспоминаний туризма моей молодости, студенческой скамьи, потому что это было замечательно", - сказал Мишустин.

Напомним, сегодня в столице Карелии с рабочим визитом находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В программе посещения - Соломенский лесозавод, БСМП и встреча с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

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Комментарии

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нетюлень
2021-01-29 16:24:49
По Чирка-Кеми? Уважаю!
врунофф
2021-01-29 16:29:00
нетюлень, хвастун, не примазывайся, типа я тоже. :)
zanoza
2021-01-29 15:50:12
Ну теперь то ходить не надо, можно прилететь на персональном самолёте :)
врунофф
2021-01-29 15:43:11
Торговца штанами пригласили ? А то опять будет на плохую уборку города жаловаться.
Гость
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