Мишустин рассказал, как ходил в поход в Карелии на 17 дней (ВИДЕО)

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, как студентом сплавлялся на байдарках в Карелии и видел флору и фауну.

На встрече с предпринимателями в Карелии премьер-министр России Михаил Мишустин вспомнил, как в студенческие годы ходил в поход на байдарках в Карелии.

"Сплавлялись на байдарках по рекам, видели флору и фауну богатую и животных. Это, наверное, одни из ярких воспоминаний туризма моей молодости, студенческой скамьи, потому что это было замечательно", - сказал Мишустин.

Напомним, сегодня в столице Карелии с рабочим визитом находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В программе посещения - Соломенский лесозавод, БСМП и встреча с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.