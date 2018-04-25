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Новости. Политика
15:29, 25 Апреля 2018

Митинг сторонников Навального пройдет в Петрозаводске 5 мая

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Сторонники Навального в Петрозаводске 5 мая намерены выйти на митинг на Онежской набережной, несмотря на то, что мэрия согласовала проведение акции в Соломенном.

"Получил ответ из администрации по поводу проведения митинга 5 мая. Нам, гражданам России, жителям Петрозаводска, вновь отказали праве собираться мирно и без оружия там, где мы желаем. И, к сожалению, ничего удивительного в этом уже давно нет. От альтернативы в Соломенном я публично отказываюсь и заявляю, что митинг "Он нам не царь" состоится в 14.00 в устье реки Лососинки на Онежской набережной, где публичные мероприятия не требуют никаких "согласований", - сообщается в официальном ответе координатора штаба Навального Артема Корнышова.

Он отметил, что администрация Петрозаводска предложила организаторам провести протестную акцию на улице Ботанической в Соломенном

"Но большинство граждан всё-таки готовы участвовать именно в акциях в гайд-парке. И я не имею морального права подставлять их, чувствую ответственность перед ними", - добавил Корнышов.

Митинг запланирован на 5 мая с 14.00 до 18.00.

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