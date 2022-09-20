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Митрополит Константин: «Превыше художественных талантов Тамары Юфа стоит ее твердая и искренняя вера»

Новости. Общество
13:43, 07 Октября 2022
фото: © Паблик ВК «Петрозаводская и Карельская епархия РПЦ»

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Глава Карельской митрополии Константин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного художника России Тамары Юфа.

Митрополит Петрозаводский и Карельский со скорбью в сердце воспринял известие о кончине Тамары Григорьевны Юфа, художника, одного из ведущих карельских мастеров кисти, человека, обладавшего ярким самобытным талантом. Соболезнование Константина опубликовали в паблике епархии.

Митрополит отметил успехи народного художника Карелии, перечислив все ее регалии.

«Но превыше художественных талантов и дарований Тамары Юфа стоит ее твердая и искренняя вера в воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. С детства воспитанная в духе истинного христианского благочестия, Тамара Григорьевна всегда хранила в своем сердце воспоминания об отчем доме, в котором у икон в святом углу всегда теплилась лампадка, о том, как вместе с бабушкой она маленьким ребенком становилась на молитву, о первой выученной наизусть молитве „Богородице, Дево, радуйся“», — пишет глава Карельской митрополии.

Митрополит Константин выразил искреннее соболезнование родным и близким новопреставленной.

«Да упокоит Владыка жизни и смерти Христос новопреставленную рабу Свою Тамару в селениях праведных, где несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, и сотворит ей вечную память», — подытожил священник.

Напомним, Тамара Юфа скончалась утром 6 октября на 86-м году жизни. Отпевание Тамары Григорьевны состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в понедельник, 10 октября, в 12-00.

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