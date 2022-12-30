Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин проведет богослужения в праздники

Карельская епархия опубликовала расписание богослужений митрополита Константина с 31 декабря по 8 января.
В официальном паблике Петрозаводской и Карельской епархии опубликовали расписание богослужений, которые проведет митрополита Константин в новогодние праздники.
Суббота, 31 декабря
18:00 — Всенощное бдение и новогодний молебен. Александро-Невский кафедральный собор Петрозаводска
Воскресенье, 1 января
8.40 Божественная литургия и новогодний молебен, Крестовоздвиженский собор Петрозаводска
Пятница, 6 января. Рождественский сочельник
8.40 — Часы, вечерня и Божественная литургия св. Василия Великого, Крестовоздвиженский собор Петрозаводска.
23.00 — Всенощное бдение и Божественная литургия. Александро-Невский кафедральный собор Петрозаводска.
Суббота, 7 января
18.00 — Торжественная Рождественская вечерня и поздравление митрополита Константина с праздником Рождества Христова воспитанниками воскресной школы. Крестовоздвиженский собор Петрозаводска.
Воскресенье, 8 января
8.40 — Божественная литургия, Крестовоздвиженский собор Петрозаводска.
18.00 — Торжественная Рождественская вечерня и поздравление митрополита Константина с праздником Рождества Христова. Александро-Невский кафедральный собор Петрозаводска.
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