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Новости. Общество
13:48, 12 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

"Мне жена каждый божий день говорит: Заткнись, сволочь! Не пиши ничего, и так видишь, до чего ты нас довел!"

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Журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов пообщался с "воскресшим" блогером Аркадием Бабченко.

"Воскресший" блогер и писатель из Киева Аркадий Бабченко стал специальным гостем международной журналистской конференции на севере Норвегии.

"Мне не надо верить. Чего мне верить? Мое дело – добывать факты, и к этим фактам или к моему мнению можно прислушиваться или не прислушиваться", – с таких слов начал свое выступление на ежегодной конференции международной организации "Баренц пресс" в норвежском городе Тромсе известный журналист, писатель и блогер Аркадий Бабченко, который был вынужден покинуть Россию в 2017 году из-за поступавших ему угроз и обосноваться в Киеве. Одной из главных тем конференции в Тромсе стала борьба с фейковыми новостями и пропагандой, и Бабченко был приглашен на встречу журналистов Баренцева региона в качестве специального гостя – как репортер, который сам оказался участником фейка о собственном убийстве. О том, как он попадал в Норвегию, опальный блогер рассказывать отказался, пояснив, что таково было условие, которое он обязан выполнять по требованиям спецслужб, обеспечивающих его безопасность.

На вопрос – не жалеет ли он о том, как все сложилось в жизни, Аркадий Бабченко сказал:
- Я жалею о том, что у моей дочери уже год нет детства. Ребенку 12 лет, год она живет под охраной, а это десятая часть ее жизни. Это, действительно, тяжело. Вместо того, чтобы куда-то пойти с подружками погулять, она вынуждена существовать в бункере. Исходя из этого, если бы, двадцать лет назад со всем этим знанием мне сказали, что то, что я делаю, приведёт к тому, что у моей дочери будет такая жизнь, может быть, я бы сделал другой выбор. У меня юридическое образование. Может быть, я тогда бы пошел в адвокатуру, или писал бы как-то по-другому. Но не в коня, видимо, корм. Мне жена каждый божий день говорит: "Заткнись, сволочь! Не пиши ничего, и так видишь, до чего ты нас довел!". А Аркаша с утра просыпается, ему надо правду-матку резать, и он бла-бла-бла начинает строчить. С одной стороны, мне бы хотелось, конечно, изменить, но, с другой стороны, как оно вышло, так и пошло.

Как убивали Бабченко и что он думает о свободе слова, читайте в статье Валерия Поташова.

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